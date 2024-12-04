Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета Безопасности России, утверждает, что киевский лидер Владимир Зеленский должен «исчезнуть». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Медведев, не стесняясь в формулировках, называет Зеленского преступником, наркоманом и гнидой, предсказывая ему трагическую судьбу — либо стать политическим изгнанником, либо принять публичную казнь.

«Просроченный нелегитимный президент бывшей Украины должен исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида, которая поддерживается США», — написал политик.

Кроме того, недавно Медведев выразил мнение, что в случае нового майдана на Украине судьба Владимира Зеленского обернется настолько трагично, что он будет завидовать участи экс-президента Виктора Януковича.

Ранее Медведев заявлял, что визит нового руководства ЕС в Киев говорит о приоритете войны для них.