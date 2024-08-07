В Воронеже 22 квартиры и 38 автомобилей повреждены из-за падения обломков БПЛА

В Воронеже 22 квартиры, пять нежилых помещений и 38 автомобилей пострадали при падении обломков БПЛА во время сегодняшней атаки ВСУ, сообщили в администрации областного центра.

Сотрудники управ работают на местах, устанавливают причиненный ущерб, разъясняют жителям порядок выплаты компенсаций.

По имеющейся информации, пострадавших нет.

Сегодня утром над Воронежем прогремели несколько взрывов. Это сработала российская ПВО. Однако обломки БПЛА упали на здания и улицы города. Публиковалось фото многоэтажки с поврежденным на верхних этажах фасадом здания.