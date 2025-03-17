Руанда разорвала дипотношения с Бельгией: дипломатов призвали покинуть государство

Руанда по ряду причин приняла решение о разрыве дипотношений с Бельгией, сообщил ТАСС.

По данным издания, одна из главных причин — стремление Бельгии продолжить в отношении африканского государства колониальную политику. В МИД африканской страны заявили, что проинформировали о своем решении правительство Бельгии.

«Решение Руанды было принято после тщательного изучения нескольких факторов, каждый из которых связан с жалкими попытками Бельгии сохранять свои неоколониальные заблуждения», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД добавили, что правительство будет контролировать, чтобы помещения, имущество и архивы бельгийской дипломатической миссии не были повреждены. Дипломатам предоставили 48 часов, чтобы они покинули территорию африканского государства.

В официальном сообщении указано, что бельгийские политики выступают против Руанды на различных форумах, проявляя по отношению к региону враждебность и агрессию. Кроме того, против африканского государства распространяют неправдивую информацию. Принятое решение также аргументировано желанием Руанды сохранить свой суверенитет.

Ранее сообщалось, что Бельгия заявила о готовности выделить Украине помощь на миллиард евро.