Одна европейская страна пообещала поддержку Украине

Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен. Он сказал, что Киеву будет выделена помощь в размере 1 млрд евро. Слова министра передает портал RTL Info.

Пакет помощи будет включать в себя истребители F-16, снаряды с калибром 155 миллиметров и средства противовоздушной обороны.

Франкен подчеркнул, что Бельгия готова и увеличить объем поддержки, но данный вопрос необходимо обсуждать в правительстве.

Ранее сообщалось о том, что республиканцы просят Трампа восстановить военную помощь Украине.