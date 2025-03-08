Одна европейская страна пообещала поддержку Украине
Бельгия заявила о готовности выделить Украине помощь на миллиард евро
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Бельгия выразила готовность оказать поддержку Украине.
Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен. Он сказал, что Киеву будет выделена помощь в размере 1 млрд евро. Слова министра передает портал RTL Info.
Пакет помощи будет включать в себя истребители F-16, снаряды с калибром 155 миллиметров и средства противовоздушной обороны.
Франкен подчеркнул, что Бельгия готова и увеличить объем поддержки, но данный вопрос необходимо обсуждать в правительстве.
Ранее сообщалось о том, что республиканцы просят Трампа восстановить военную помощь Украине.