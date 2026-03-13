Рублевая цена Urals преодолела дно: эксперт «Финам» рассказал о двух факторах, которые меняют ситуацию на рынке РФ

Перспективы нефтяного рынка в 2026 году во многом будут определяться тем, как долго продлится ближневосточный конфликт и насколько интенсивным он окажется. Такое мнение высказал аналитик «Финам» Сергей Кауфман, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По мнению эксперта, начало года выдалось для российских нефтяников непростым — в январе и феврале рублевая цена Urals держалась ниже отметки 3500 рублей за баррель. Однако сейчас ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Причем позитив для отечественных компаний складывается из двух факторов: общего роста мировых котировок и сокращения дисконта на российский сорт Urals.

Как поясняет эксперт, важную роль в этом процессе играет Индия. Страна возобновляет закупки российской нефти, получив соответствующее разрешение от США, что напрямую влияет на снижение ценового разрыва с эталонными марками.

«Российские нефтяники локально выигрывают не только от роста мировых цен на нефть, но и от сокращения дисконта на сорт Urals», — разъяснил KazanFirst аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Ранее сообщалось, что США временно разрешили операции с российской нефтью, загруженной до 12 марта.