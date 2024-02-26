Рудковская опровергла информацию о падении крыши на арене Плющенко

Продюсер Яна Рудковская на странице в интернет- мессенджере опровергла информацию, которая ранее появилась в Telegram-канале Mash, о разрушении мембранной кровли в ледовом дворце из-за тяжести выпавшего снега. Однако, факт того, что большой объем снега повредил конструкцию, не отрицает.

«Иду на опережение, дабы развеять, что что-то рухнуло. Это — ложь!» — написала Яна Рудковская.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Ледовом дворце имени Плющенко в ночь на 26 февраля обвалилась мембранная кровля. Инцидент произошел ночью, поэтому никто не пострадал. Занятия будут проходить в других дворцах. Канал отметил, что ледовую арену строили три года. Торжественное открытие прошло в декабре 2023 года.

Яна Рудковская рассказала, что, действительно, собралось много снега. Было принято решение специально разрезать мембрану. Работы велись специалистами и альпинистами. Ледовая площадка была застелена с целью защиты. Есть видео, на котором зафиксирована работа. Ночное время было выбрано специально, чтобы никто не пострадал.

Яна Рудковская отметила, что график тренировок уже составлен. Для восстановления ледовой арены понадобится около 35 дней.

Ранее мы сообщали, что прокуратура начала проверку после обрушения кровли сетевого супермаркета в Подмосковье.