Боксера Поветкина дисквалифицировали на четыре года за допинг

Российского боксера Александра Поветкина официально дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Соответствующее решение вынесло Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

Действие этого решения отсчитывается с 21 октября 2024 года. В его допинг-пробе, взятой в 2014 году, был обнаружен остарин (энобосарм) — запрещенное для употребления спортсменам вещество.

Эти санкции в отношении Поветкина аннулировали все достижения спортсмена, начиная с 28 сентября 2014 года и до 9 сентября 2024 года. За свою карьеру боксер успел завоевать титулы WBC, WBO и WBA, став одним из ярчайших представителей российского бокса.

Хотя в 2021 году боксер объявил о завершении карьеры, в 2024 году он выразил желание вернуться на ринг, если ему позволит состояние здоровья. После завершения карьеры Поветкин ушел в политику. До декабря 2024 года он занимал пост заместителя губернатора Вологодской области.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Андреева и Шнайдер проиграли в парном разряде в полуфинале Australian Open.