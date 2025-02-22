Руслан Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Комик Руслан Белый* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него статус иностранного агента, указано в материалах суда.

В материалах указано, что заявителем выступает Руслан Белый. В настоящее время жалоба зарегистрирована и передана для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Заседание анонсировано на 27 февраля.

По данным РБК, юморист неоднократно обращался с просьбой снять с него статус иноагента. Сначала он заявил о своем несогласии Минюсту. Замоскворецкий суд Москвы отказал. Мосгорсуд оставил данное решение суда неизменным.

Поводом для внесения комика в список иноагентов стали его заявления об армии России, которые могли сформировать негативный образ о военнослужащих РФ. Юморист не скрывал, что не поддерживает решение России начать спецоперацию ради защиты мирного населения и интересов на международной арене. Он покинул Россию и прекратил концертную деятельность.

Ранее сообщалось, что Швыдкой советует покинувшим РФ артистам не рассчитывать на коллективную амнистию.

* признан в России иноагентом