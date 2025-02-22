Швыдкой: в РФ не будут рады возвращению занимавшим антироссийскую позицию артистам

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что покинувшим Россию артистам не стоит рассчитывать на коллективную амнистию, сообщило РИА Новости.

Издание отметило, что в связи с возобновлением отношений между Россией и США некоторые артисты и певцы, которые уехали в знак протеста против объявления СВО, могут захотеть вернуться на Родину. Михаил Швыдкой высказал мнение, что речи о коллективной амнистии быть не может. Он отметил, что каждый, кто покинул Россию, вел себя по-разному.

«Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — заявил собеседник агентства.

Михаил Швыдкой обратил внимание, что некоторые публичные люди покидали Россию из-за бытовых сложностей. Кто-то испытывал растерянность и не мог понять, как правильно поступить. Такая категория артистов уехала, но не высказывалась против России или ее народа. Спикер отметил, что решение необходимо принимать в каждом конкретном случае.

Народный артист России, режиссер Никита Михалков еще в октябре высказал мнение, что желающим вернуться нужно доказать свою нужность стране.

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