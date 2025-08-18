На площадке VII Киргизско-Российского экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о партнерстве «Русской Медиагруппы» и Российско-Кыргызского фонда развития.

Сотрудничество позволит сторонам на регулярной основе совместно организовывать мероприятия, оказывать друг другу информационную поддержку. Цель — создание целостного культурного пространства, что также положительно отразится на экономическом развитии региона.

Управляющий директор холдинга Дмитрий Медников высказал мнение, что приоритетная задача подобных мероприятий — создать пространство доверия. Он выступил модератором сессии, участники которой обсудили цифровые технологии, развитие экономики, сотрудничество в сфере инвестирования.

«Медийные компании, такие как "Русская Медиагруппа", концентрирующиеся на медиамузыкальном бизнесе, и технологии, связанные с эмоциональными большими данными, помогают выстраивать сотрудничество и создавать очень длинный горизонт планирования и дружбы», – отметил Дмитрий Медников.

Заместитель директора Фонда Росконгресс и директор ПМЭФ Алексей Вальков заявил, что сотрудничество РФ и Киргизии имеет большое значение для обеих стран. Ранее этот вопрос неоднократно обсуждался в ходе других мероприятий.

