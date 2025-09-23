Аскезы как тренд: почему не все популярные ограничения полезны для психики

С приходом осени социальные сети вновь заполнились призывами к аскезам — добровольным самоограничениям, которые обещают перезагрузку жизни и рост самодисциплины. Психолог и эксперт журнала Psychologies Илья Ахмедов в беседе с изданием REGIONS предупредил , что слепое следование модным практикам может принести больше вреда, чем пользы.

Среди топ-10 популярных аскез лидируют отказ от сахара, ранние подъемы, холодный душ и ежедневные 10 000 шагов. Однако эксперт выделяет три наиболее безопасные и эффективные практики: медитация для снижения тревожности, утренние страницы для эмоциональной разгрузки и цифровой детокс для улучшения сна.

Однако, как отметил эксперт, популярный совет вставать в 6 утра ежедневно часто приводит к хроническому недосыпу, а 30-дневный запрет на споры может нарушить способность отстаивать личные границы.

«В целом увлечение аскезами может быть полезным, если они воспринимаются как эксперимент над собой и способ выработать здоровые привычки. Но если превращать это в "гонку дисциплины" или средство доказать себе, что "я чего-то стою", то велик риск скатиться в самонаказание и жесткий контроль, который вредит психике», — пояснил Ахмедов.

Ключевой принцип, по словам психолога, выбирать ограничения, соответствующие индивидуальным особенностям. Он подчеркнул, что аскезы должны быть экспериментом над собой, а не инструментом самонаказания — только тогда они помогут развить осознанность без ущерба для психического здоровья.

