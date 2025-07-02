Русскоязычные школы планируют закрыть в Азербайджане

В ближайшие три года в Азербайджане закроют более 300 русскоязычных школ, сообщил портал Oxu.az.

По информации издания, решение принято на фоне ухудшения дипломатических отношений с РФ. Родители рассказали, что соответствующая информация уже распространяется в школьных чатах мессенджера. Закрытие будет проходить поэтапно. Русскоязычные дети будут обучаться в школах, где преподают исключительно на азербайджанском языке.

«Будут организованы курсы переподготовки для учителей», — сообщил Oxu.az.

РБК связался с представителем одной из русскоязычных школ в Азербайджане. Корреспонденту подтвердили информацию о закрытии учебных заведений.

На территории страны функционирует 340 русскоязычных школ, сообщило издание Mektebgushesi. В 324 учебных заведениях детям преподают одновременно на русском и азербайджанском языках. В остальных школах — исключительно на русском. В некоторых регионах страны такие школы отсутствуют. Большая часть учебных заведений расположена в Баку. Для уточнения информации РБК направил запрос в профильные ведомства страны.

Ранее Захарова обратилась к тем, кто хочет испортить дружбу между РФ и Азербайджаном.