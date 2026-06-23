Тюбик суперклея в руке хозяина Овального кабинета: Трамп сам позолотил Белый дом

Президент США теперь на полставки работает дизайнером-любителем с тюбиком суперклея в руках. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт застала Дональда Трампа за необычным занятием. Об этом сообщает The New York Times.

Сцена выглядела сюрреалистично — глава государства сосредоточенно занимается декором, без перчаток, без профессиональных инструментов, просто с суперклеем и золотом. Однако приближенные Трампа даже бровью не повели. 47-й президент предпочитает делать все сам, включая эстетический ремонт резиденции. Ему не нужны дизайнеры и подрядчики — только его руки и тюбик.

По словам источников, Трамп не доверяет чужим работам и считает, что только он знает, как именно должен выглядеть его кабинет. Позолота — давняя слабость Трампа, но раньше он ограничивался требованиями к интерьеру, а теперь взял дело в свои руки.

Ранее в Сыктывкаре девушка в худи «Падший ангел» обокрала кафедральный собор.