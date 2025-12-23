Рыбак спас одного из троих: появились подобности жуткой трагедии с детьми в Кузбассе

Новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин в своем телеграм-канале проинформировал о трагедии в регионе: под лед провалились двое детей, которых не могут обнаружить уже третьи сутки. Одна из подписчиц в комментариях поделилась подробностями инцидента на льду реки Томь, сообщил VSE42.RU .

Подписчица написала, что утонувшие ребята — это два родных брата. Об инциденте стало известно 21 декабря. В СК возбудили уголовное дело. Специалисты МЧС принимают участие в поисковой операции. Сообщалось, что на помощь позвал еще один мальчик, который находился на льду вместе с пострадавшими.

Подписчица рассказала, что третий мальчик — друг братьев. Он тоже провалился под лед. На реке находился рыбак. Мужчина успел вытащить только одного 9-летнего ребенка. Братьев снесло сильным течением. Информация, предоставленная подписчицей телеграм-канала журналиста, официально не подтверждена.

«В областном МЧС сайту VSE42.Ru сообщили утром во вторник (23 декабря. — Прим. ред.), что тела провалившихся под лед детей еще ищут».

Подписчики выразили слова соболезнования родным погибших мальчиков. Некоторые отметили, что если они действительно братья, семье особенно тяжело терять двоих детей. Одна из россиянок написала, что с детства мама предупреждала ее о важности не ходить по льду.

