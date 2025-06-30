Рыбакам рассказали, как из обычной газеты сделать прикормку

В летний период времени лист обычной газеты может стать эффективной приманкой для рыб, сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, лист газеты при взаимодействии с водой распадается, создавая облако мельчайших частиц и муть. Эксперты уверены, что рыба воспринимает частички как корм и активно приближается к месту прикормки. Специалисты перечислили положительные стороны применения данного метода. Первый — его бюджетность. Готовые прикормки стоят дорого. Летом при смене погоды подобрать подходящую сложно.

По мнению экспертов, эффективность метода связана со способностью размягченной бумаги провоцировать появление микроорганизмов. Кроме того, бумага служит укрытием для пищевых объектов. В мутном водоеме многие приманки могут оставаться для рыб незаметными, а размокшая бумага привлечет внимание.

«Возьмите несколько страниц, сомните их в рыхлые шарики, слегка смочите, чтобы они держали форму. Забросьте получившиеся комки в зону заброса оснастки — лучше туда, где чаще наблюдается движение рыбы», — сообщил transsibinfo.com.

По информации издания, после падения бумаги в водоем вода в этом месте станет мутнее через несколько минут. Рыбаки, применившие метод на практике, положительно оценили итог ловли. По их словам, ожидание результативной поклевки сокращается.

Ранее сообщалось, что под Ростовом рыбаки встретили в поле сбежавшего из зоопарка кенгуру.