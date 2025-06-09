Под Ростовом рыбаки встретили в поле сбежавшего из зоопарка кенгуру

Мужчины, шедшие на рыбалку в Ростовской области, удивились, когда увидели в 10 м перед собой настоящего кенгуру, пишет SHOT. Видеокадры с прыгающим зверем также опубликованы в телеграм-канале.

Отмечается, что появление кенгуру в полях неслучайно — совсем недавно из ростовского парка птиц «Малинка» ускакал молодой самец по кличке Сидней, перепрыгнув через забор.

Вовремя поймать животное не удалось, поэтому его поисками занимаются около 90 человек. Чтобы облегчить поисковую операцию, ночью ветеринары и добровольцы используют факелы.

В последний раз Сиднея видели недалеко от хутора Аюта. Ветеринары предупреждают: самостоятельная поимка кенгуру может закончиться плохо. Поскольку животное может находиться в состоянии стресса, предугадать его действия нельзя. Известно, что кенгуру могут начать драться, становясь на свой хвост и размахивая всеми четырьмя лапами.

Ранее сообщалось, что житель США поймал карпа весом 20,7 кг и побил два рекорда Коннектикута.