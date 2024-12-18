Рыбный союз: стоимость красной икры снизится после Нового года

Александр Панин отметил, что снижение стоимости началось с середины ноября. После новогодних праздников продукция упадет в цене еще на 10% по причине снижения спроса на нее. Эксперт провел переговоры с представителями рынка. Он уверен, что дефицита икры нет. Запасов продукции будет достаточно для реализации товара в необходимом для потребностей россиян количестве до Масленицы.

«Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года ожидается отскок еще вниз... 10% я бы точно поставил», — высказал мнение председатель Рыбного союза Александр Панин.

Эксперт отметил, что в прошлом году дефицита икры также не было. Запасов хватило для реализации товара даже в нынешнем году. Россияне не съедают столько икры, сколько было представлено на рынке. Однако, несмотря на большие запасы, была замечена тенденция к росту цен. Цены на икру варьировались от 6 до 8 тыс. руб. (за килограмм продукции).

«В этом году она до 13 (тыс. руб. — Прим. ред.) даже долетала, и народ взбудоражился», — отметил эксперт.

По мнению Панина, рост спровоцирован рядом причин: инфляцией, неоднократным повышением ключевой ставки и повышенным спросом. Эксперт отметил, что спрос был повышен частично искусственно. Так, трейдеры и производители уже в августе начали сообщать, что в достаточном количестве икры не будет из-за плохой путины. Их прогнозы спровоцировали разогрев рынка.

Глава Рыбного союза также отметил, что в преддверии Нового года спросом особенно пользуется соленая икра, а после праздников — солено-мороженая.

Ранее сообщалось, что в южных регионах России уничтожат более двух тонн некачественной икры горбуши.