В южных регионах России уничтожат более 2 тонн некачественной икры горбуши

Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.

В нескольких южных регионах России будет изъято свыше 2,6 тонн некачественной икры горбуши, произведенной компанией ООО «Тайм Фиш».

Как оказалось, продукция выпущена с нарушениями в системе прослеживаемости и поступила в продажу с использованием сырья, происхождение которого не удалось установить.

Предприятие уже получило предупреждения о недопустимости подобных нарушений обязательных стандартов. В связи с этим прокуратура была проинформирована о ситуации для дальнейших действий по изъятию опасной продукции.

Ранее общественник Махмудов дал рекомендации по выбору красной икры. По его словам, не следует покупать ее в нелицензированных торговых точках, поскольку из-за этого может серьезно страдать качество икры. Отсутствие антибиотиков и консервантов, а также соблюдение всех санитарных норм на производстве — это главные критерии при приобретении продукта.