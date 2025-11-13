Рыбы легко адаптируются, Тельцы не выгорают: каких знаков зодиака больше среди российских чиновников и политиков

Среди членов правительства Омской области и администрации больше всего Близнецов, Тельцов и Дев, сообщил gorod55.ru после проведенного анализа.

По информации издания, люди, рожденные под знаком Рыб, могут быстро адаптироваться, легко находить контакт с новыми сотрудниками, обладают развитой интуицией. 18 марта родился губернатор Омской области Виталий Хоценко, который является представителем данного знака зодиака.

По данным издания, среди руководителей Омской области под знаком Овна родились два заместителя председателя правительства. Представители этого знака зодиака не могут без работы: они всегда находятся в поисках новых задач, прикладывают усилия для их реализации. Овны считаются лидерами, способными привлекать к работе разных людей.

Среди руководителей Омской области, как показал анализ издания, под знаком Тельцов родились руководители нескольких министерств. Они обладают способностью работать, но не выгорать. Тельцы трудолюбивые и целеустремленные.

Редакция «Города55» проводит опрос, верят ли читатели в знаки зодиака. Предложено два варианта ответа. Они позволят посчитать, сколько жителей региона верят в знаки судьбы, а сколько считают их предрассудками.

