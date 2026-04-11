Подольские школьники познакомились с собаками-полицейскими

В подольском музее истории полиции 10 апреля прошло очередное профориентационное мероприятие. Гостями стали десятиклассники из школы №30. В залах музея хранится свыше ста уникальных экспонатов, но главный интерес у ребят вызвала встреча с живыми четвероногими сотрудниками.

Школьникам представили трехлетнего пса по кличке Локи — бельгийскую овчарку породы малинуа. Сотрудники пояснили: это крайне активная и энергичная порода, которая постоянно нуждается в работе. Помимо малинуа, в кинологической службе Подольска несут службу спаниели, овчарки, а также настоящая гордость округа — ризеншнауцер. Эта собака — единственная в Московской области, кто работает исключительно «по следу».

Локи попал к своей хозяйке совсем крохой — в возрасте двух месяцев. Кинологи подчеркнули важный момент: собаку необходимо подбирать под собственный характер и темперамент. Только в этом случае можно рассчитывать на слаженную и продуктивную работу.

Ребятам подробно рассказали о графике подготовки служебных собак. Щенок с двухмесячного возраста проходит базовый курс дрессировки и социализации. С пяти месяцев его начинают готовить по выбранной специализации. А уже к году молодая собака официально заступает на дежурство.

Как и люди, четвероногие полицейские регулярно сдают нормативы и экзамены на профпригодность. Служба у них длится в среднем до восьми лет, хотя кинологи уточняют: многое зависит от физического здоровья и морального состояния конкретного животного.

Десятиклассница Виктория Самоховец призналась, что дома у нее живут два маленьких йорка, поэтому сначала было немного страшно подходить к большой овчарке. Однако Локи оказался умным псом, и наблюдать за его реакцией было очень интересно, поделилась школьница.

Всего в кинологической службе Подольска работают 26 аттестованных специалистов.

