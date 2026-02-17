Рынок какао рухнул: эксперты прогнозируют снижение цен на шоколад

Рынок какао-бобов переживает резкое охлаждение после рекордного ралли. Согласно данным TradingView, с декабря 2025 года цены на фьючерсы обвалились на три четверти и сейчас колеблются в районе $3,5 тыс. за тонну. Это падение может вскоре ощутить на себе и конечный потребитель — шоколад, вероятно, начнет дешеветь, сообщил «Постньюс».

Анализ «Постньюс» показал, что декабрьские максимумы остались позади, а сырье, которое является основой для производства сладкой продукции, стремительно теряет в цене. Такая динамика напрямую влияет на себестоимость, а значит, у производителей появляется пространство для снижения отпускных цен.

Текущие котировки в $3,5 тыс. за тонну — сигнал о серьезном ослаблении рынка, который может обернуться приятным сюрпризом для покупателей.

