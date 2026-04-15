Волшебство утреннего тумана: платформа Кубинка очаровала снимками пользователей Сети

Обычный будний день на железнодорожной платформе Кубинка неожиданно обернулся сценой, достойной голливудского триллера. Густая пелена утреннего тумана, плотно окутавшая рельсы, и пассажирские перроны, подарила привычному месту необычайную загадочность и почти потустороннее очарование, сообщил REGIONS.

По данным издания, автором этих завораживающих кадров стала студентка Института «Первая Академия Медиа» Российского экономического университета имени Плеханова Мария Царькова, которая обучается по специальности «медиакоммуникации». Снимки девушки практически мгновенно разлетелись по социальным сетям и вызвали живой отклик как у местных жителей, так и у многочисленных пользователей интернета.

На фотографиях видно, как молочная дымка мягко рассеивает лучи утреннего солнца, создавая по-настоящему кинематографичную картинку. Обычные очертания станции буквально растворились в воздухе, уступив место причудливым и таинственным силуэтам. Тишину разрывает лишь отдаленный гул приближающихся составов, что только усиливает ощущение полного погружения в иную, почти параллельную реальность. Каждая деталь — от ветхой скамейки до уличного указателя — приобрела в этом тумане зловеще-таинственный вид.

По словам очевидцев, работы Марии Царьковой стали для жителей Кубинки настоящим художественным открытием. Они наглядно продемонстрировали, как обычные городские пейзажи могут преображаться до полной неузнаваемости под влиянием простых, но величественных природных явлений.

«Иногда достаточно просто замедлиться и присмотреться, чтобы найти вдохновение вокруг себя. Именно поэтому я сделала этот снимок — чтобы напомнить, что даже в самый обычный и сонный день можно увидеть что-то особенное», — поделилась с REGIONS Мария.

