Специальную программу к 156-летию Владимира Ленина подготовил музей-заповедник «Горки Ленинские»

К 156‐й годовщине со дня рождения В. И. Ленина Государственный исторический музей‐заповедник «Горки Ленинские» подготовил необычную программу, которая приглашает зрителей по‐новому взглянуть на историческую фигуру и эпоху, сформировавшую облик XX века. Мероприятия продлятся с 18 по 26 апреля, а кульминацией станет 22 апреля — день рождения Владимира Ильича, когда вход на территорию музея‐заповедника будет бесплатным для всех гостей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В основе программы — не хрестоматийный образ революционного лидера, а многогранная личность, вписанная в контекст времени, семьи и быта. Организаторы сделали ставку на редкие архивные материалы и предметы из фондов музея, многие из которых нельзя увидеть в постоянной экспозиции. Такой подход позволяет уйти от шаблонов и показать Ленина не только как политического деятеля, но и как человека с привычками, увлечениями, семейными традициями и повседневными заботами.

Экскурсия «Повседневная жизнь в Кремле» переносит гостей в атмосферу первых лет советской власти. Вместо сухих фактов — живые детали: гости узнают, сколько зарабатывал Ленин на посту председателя Совнаркома и что могли позволить себе он и его соратники на эти деньги. Рассказ дополняется подробностями о кремлевском продуктовом пайке, меню столовой Совнаркома, условиях проживания и медицинском обслуживании высших чиновников. Личные вещи семьи Ульяновых и воссозданная обстановка комнат помогают прочувствовать дух эпохи и увидеть за политическими решениями реальных людей, принимавших судьбоносные решения.

Интерактивная программа «Музыка в семье Ульяновых» раскрывает неожиданный ракурс — роль музыки в жизни семьи, стоявшей у истоков революции. Посетители услышат, какие мелодии звучали в доме Ульяновых, какие песни пели за семейным столом, какие композиторы нравились Владимиру Ильичу. Экскурсоводы покажут, как музыкальные традиции семьи переплелись с революционным движением, как они повлияли на формирование культурного кода новой страны и стали частью повседневной жизни миллионов.

«Только Ленин» — экскурсия, сфокусированная на последних годах жизни вождя в имении Горки. Гости узнают, где Ленин гулял, купался и охотился, как принимал гостей и сколько человек обеспечивали его безопасность.

Все мероприятия рассчитаны на аудиторию старше 12 лет. С полным расписанием экскурсий и условиями посещения можно ознакомиться на официальном сайте музея‐заповедника «Горки Ленинские».

