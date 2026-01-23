Рысь на просеке: редкий кадр из лесов Орехово‑Зуева разлетелся по соцсетям

На линии, разделяющей Орехово-Зуевское и Зареченское лесничества, автоматическая камера наблюдения запечатлела редкий кадр: по заснеженной лесной дороге неторопливо прогуливается рысь. Видеозапись этого события быстро распространилась в социальных сетях, сообщил REGIONS.

По мнению экспертов, поведение животного свидетельствует о его хорошем физическом состоянии и отсутствии каких-либо признаков заболевания, в том числе бешенства. Судя по видео, хищник выходит на просеку, внимательно осматривается по сторонам. Не обнаружив видимых угроз, зверь спокойно продолжает свой путь вглубь лесного массива.

Некоторые местные жители, увидевшие запись, выразили опасение, что дикая кошка может приблизиться к населенным пунктам или частным владениям, и призвали соседей быть бдительными.

Председатель местного общества охотников Дмитрий Шувалов прокомментировал ситуацию. По его мнению, появление рыси в этом месте, скорее всего, случайность — животное могло сбиться с привычного маршрута или его привлек запах потенциальной добычи, например, мышевидных грызунов, на которых оно часто охотится.

«В округе единственное постоянное место обитания рысей расположено рядом с деревней Савинская. Остальные особи, в том числе та, которая попала на видео, судя по всему, забрела на территорию муниципалитета из Владимирской области или Егорьевска», — рассказал REGIONS Шувалов.

Согласно данным последнего зимнего мониторинга, в лесах Орехово-Зуевского городского округа постоянно обитает очень небольшая популяция этих хищников — приблизительно пять особей.

