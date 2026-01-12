Рысь напала на девочку и умерла на территории детского лагеря под Уфой

Рысь проникла на территорию детского лагеря под Уфой и поцарапала девочку, которая, предположительно, хотела ее погладить. Эксперты подозревают, что животное было заражено бешенством. Рысь умерла, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.

По информации ведомства, взрослая рысь в дневное время суток прошла на территорию детского лагеря. Она не боялась людей и подходила на максимально близкое расстояние. Хищный зверь был замечен в районе автомобилей. Предположительно, рысь напала на собаку. Подобное поведение считается для здорового животного нетипичным.

«Причиной гибели, как и неадекватного поведения хищника специалисты предполагают вероятность ее заболевания бешенством. Окончательный диагноз будет установлен после лабораторных исследований», — пояснили в министерстве экологии региона.

По данным ведомства, сотрудники лагеря проявили профессионализм. Сразу после инцидента детей изолировали. На место происшествия вызвали специалистов. Животное прибыли отлавливать государственный охотничий инспектор, ветеринары, сотрудники райотдела полиции и представитель центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф». Пострадавшую девочку доставили в больницу, чтобы исключить риск заражения бешенством.

