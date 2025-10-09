Рыжики, лисички и даже боровики: сезон «тихой» охоты продолжается?

По информации издания, уже в середине сентября в соцсетях появились комментарии, что грибов практически нет. Однако опытные грибники продолжают выкладывать фото богатого урожая. В корзинах можно рассмотреть рыжики, лисички и даже боровики.

По данным пользователей соцсетей, на территории Нижегородской области наблюдались заморозки. Один из жителей написал, что теперь даже обильные осадки в виде дождей не отразятся на богатом урожае. Мужчина сообщил, что нашел единственный гриб. Однако в этой же местности другой грибник набрал целое ведро лисичек и обнаружил несколько белых грибов.

«В лесу на данный момент уже почти ничего нет, потому что начались морозы. Можно сказать, что сезон, как таковой, считается закрытым. С тихой охотой можно попрощаться до следующего года», — сообщил NewsNN грибной гид Андрей Маячкин.

Ранее сообщалось, что редкий краснокнижный гриб коралловидный ежовик обнаружили в Подмосковье.