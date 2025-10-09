Рыжики, лисички и даже боровики: сезон «тихой» охоты продолжается?
Фото: [Медиасток.рф]
Любители «тихой» охоты продолжают публиковать в соцсетях обнаруженные в российских лесах грибы, сообщил newsnn.ru. Одновременно многие сообщают, что после заморозков поиски оказываются неудачными. Прогнозами поделился грибной гид Андрей Маячкин.
По информации издания, уже в середине сентября в соцсетях появились комментарии, что грибов практически нет. Однако опытные грибники продолжают выкладывать фото богатого урожая. В корзинах можно рассмотреть рыжики, лисички и даже боровики.
По данным пользователей соцсетей, на территории Нижегородской области наблюдались заморозки. Один из жителей написал, что теперь даже обильные осадки в виде дождей не отразятся на богатом урожае. Мужчина сообщил, что нашел единственный гриб. Однако в этой же местности другой грибник набрал целое ведро лисичек и обнаружил несколько белых грибов.
«В лесу на данный момент уже почти ничего нет, потому что начались морозы. Можно сказать, что сезон, как таковой, считается закрытым. С тихой охотой можно попрощаться до следующего года», — сообщил NewsNN грибной гид Андрей Маячкин.
Ранее сообщалось, что редкий краснокнижный гриб коралловидный ежовик обнаружили в Подмосковье.