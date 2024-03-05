РЖД опровергла информацию о возгорании поезда в Казани

В пресс-службе филиала ОАО «РЖД» предоставили ответ на запрос Inkazan . Представители железной дороги опровергли информацию о возгорании поезда, распространенную ранее в социальных сетях местными жителями.

Водители, которые проезжали по Кировской дамбе во вторник, 5 марта, сообщили о возгорании поезда. Они видели черный дым. Люди выкладывали видео. Пользователи в социальной сети активно комментировали предположение. Многие считали, что восстановить поезд будет невозможно, предполагали, что загорелся двигатель.

В ГУ МЧС по РТ сообщили, что информация о возгорании в часть не поступала. На место происшествия пожарные не выезжали.

В пресс-службе филиала ОАО «РЖД» проинформировали, что поезд №491 сообщением Казань — Адлер сейчас следует по ранее согласованному расписанию. Во время работы дизельного двигателя тепловоза образуется дым, но ничего опасного в этом нет. Это естественный процесс. Возгорания не было. В пресс-службе пообещали, что для успокоения жителей готовы провести внеплановый технический осмотр поезда.

Ранее стало известно, что поезда не смогли продолжить движение по маршруту из-за временной остановки движения по Крымскому мосту. Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», с чем была связана девятичасовая пауза в движении.