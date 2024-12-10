С 1 января начнут действовать повышенные штрафы за нарушения ПДД

Тасс обратил внимание на документ, опубликованный в думской электронной базе. В нем сообщается о возможном вступлении в силу закона о новых правилах дорожного движения с 1 января 2025 года, который предусматривает повышение административных штрафов.

Закон вступит в силу при условии, если будет одобрен депутатами. На данный момент первое чтение уже прошло. В преддверии второго этапа согласования документа представители комитета Госдумы по госстроительству и законодательству одобрили внесенные ранее правки.

Нормы предусматривают рост штрафов. В частности, за нарушение ПДД размер штрафа будет зависеть от степени нанесенного ущерба. В случае причинения легкого вреда здоровья штраф достигнет 7,5 тыс. руб., тяжелого — 37,5 тыс. руб.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года», — указывается в документе, опубликованном в думской электронной базе.

Ранее сообщалось, что зарплаты бюджетников могут проиндексировать с 1 января 2025 года на 13,2%.