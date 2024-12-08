Депутат Бессараб: зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 января 2025 года на 13,2%

На 13,2% поднимут в России зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, а также работникам лесных хозяйств. Об этом в беседе с РИА Новости проинформировала член комитета ГД по соцполитике Светлана Бессараб.

По словам законодателя, индексация будет произведена уже с 1 января 2025 года. На повышение заработной платы также могут рассчитывать работники культуры, социальной сферы, врачи и педагоги.

«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты будут увеличены на 13,2% с 1 января следующего года также отдельным категориям госслужащих», — сообщила депутат ГД.

А вот сенаторы, депутаты и судьи в указанный список не входят, добавила Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что часть пенсионеров получат двойную пенсию уже в декабре уходящего года.