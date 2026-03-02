Кому добавят денег с 1 апреля: премьер-министр анонсировал масштабное повышение социальных выплат

С 1 апреля 2026 года в России проиндексируют социальные пенсии, что затронет более 4 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Михаил Мишустин сообщил предстоящий весенний перерасчет ориентирован на инвалидов, сирот, лиц, потерявших кормильца, а также граждан без официального трудового стажа.

Программа охватит также ветеранов Великой Отечественной войны и добровольцев, служивших в Донецкой и Луганской народных республиках. На прибавку могут рассчитывать и ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Глава кабмина отметил важность государственной поддержки наиболее уязвимых категорий населения в рамках выполнения обязательств перед обществом.

