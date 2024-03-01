С 1 марта в силу вступает ряд законов

С марта в жизни граждан произойдут такие изменения:

ОСАГО можно будет оформить сроком от одного дня до трех месяцев. Действовать полис начнет на третий день после оформления с целью исключения случаев, когда водитель решит оформить ОСАГО после ДТП.

Заявление о выплате возмещения по вкладам в случае прекращения деятельности банков клиент сможет подать дистанционно (с 19 марта).

В перечень некоммерческих организаций, которые имеют право на государственную поддержку, войдут новые компании (с 8 марта).

Устанавливать стандарты и комплексные планы транспортного обслуживания населения вправе местные администрации регионов (с 1 марта).

Система государственного экологического мониторинга будет информировать население и органы власти о текущем состоянии окружающей среды (с 1 марта).

Лицензируемыми видами деятельности станет дезинфекция. Зарегистрировать право на деятельность можно в Роспотребнадзоре с 1 марта.

На этикетках винодельческой продукции появится больше различных данных, важных для потребителя. Никотиносодержащая продукция будет изготовлена по ужесточенным требованиям (с 1 марта).

Животных, которые не считаются домашними, необходимо будет промаркировать (с 1 марта).

Реклама VPN-сервисов запрещена с 1 марта.

Воссоздаются Московский и Ленинградские военные округа с 1 марта.