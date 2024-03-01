С 1 марта в силу вступает ряд законов
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Правительство утвердило ряд законопроектов, действие которых начинается в марте, сообщает rosbalt.ru.
С марта в жизни граждан произойдут такие изменения:
- ОСАГО можно будет оформить сроком от одного дня до трех месяцев. Действовать полис начнет на третий день после оформления с целью исключения случаев, когда водитель решит оформить ОСАГО после ДТП.
- Заявление о выплате возмещения по вкладам в случае прекращения деятельности банков клиент сможет подать дистанционно (с 19 марта).
- В перечень некоммерческих организаций, которые имеют право на государственную поддержку, войдут новые компании (с 8 марта).
- Устанавливать стандарты и комплексные планы транспортного обслуживания населения вправе местные администрации регионов (с 1 марта).
- Система государственного экологического мониторинга будет информировать население и органы власти о текущем состоянии окружающей среды (с 1 марта).
- Лицензируемыми видами деятельности станет дезинфекция. Зарегистрировать право на деятельность можно в Роспотребнадзоре с 1 марта.
- На этикетках винодельческой продукции появится больше различных данных, важных для потребителя. Никотиносодержащая продукция будет изготовлена по ужесточенным требованиям (с 1 марта).
- Животных, которые не считаются домашними, необходимо будет промаркировать (с 1 марта).
- Реклама VPN-сервисов запрещена с 1 марта.
- Воссоздаются Московский и Ленинградские военные округа с 1 марта.
- Регистрацию ИП и ООО можно осуществить в дистанционном порядке с 1 марта.
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