С 1 марта в силу вступает ряд законов

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

Правительство утвердило ряд законопроектов, действие которых начинается в марте, сообщает rosbalt.ru.

С марта в жизни граждан произойдут такие изменения:

  • ОСАГО можно будет оформить сроком от одного дня до трех месяцев. Действовать полис начнет на третий день после оформления с целью исключения случаев, когда водитель решит оформить ОСАГО после ДТП.
  • Заявление о выплате возмещения по вкладам в случае прекращения деятельности банков клиент сможет подать дистанционно (с 19 марта).
  • В перечень некоммерческих организаций, которые имеют право на государственную поддержку, войдут новые компании (с 8 марта).
  • Устанавливать стандарты и комплексные планы транспортного обслуживания населения вправе местные администрации регионов (с 1 марта).
  • Система государственного экологического мониторинга будет информировать население и органы власти о текущем состоянии окружающей среды (с 1 марта).
  • Лицензируемыми видами деятельности станет дезинфекция. Зарегистрировать право на деятельность можно в Роспотребнадзоре с 1 марта.
  • На этикетках винодельческой продукции появится больше различных данных, важных для потребителя. Никотиносодержащая продукция будет изготовлена по ужесточенным требованиям (с 1 марта).
  • Животных, которые не считаются домашними, необходимо будет промаркировать (с 1 марта).
  • Реклама VPN-сервисов запрещена с 1 марта.
  • Воссоздаются Московский и Ленинградские военные округа с 1 марта.
  • Регистрацию ИП и ООО можно осуществить в дистанционном порядке с 1 марта.

29 февраля президент РФ обратился к Федеральному собранию. Политолог Вадим Сипров назвал обращение историческим.

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