С 1 по 20 июня и с 15 по 30 сентября: эксперты по туризму и финансам раскрыли идеальный график отпуска на 2026 год

Эксперты поделились рекомендациями, в какие месяцы лучше всего взять отпуск в 2026 году, сообщил newsnn.ru.

HR-директор «Слетать.ру» Наталия Малых рассказала, что стоимость одного отпускного дня зависит от количества рабочих дней в месяце. В месяце, когда рабочих дней немного, невыгоднее отдыхать тем, кто получает оклад.

«Наименьшее количество рабочих дней наблюдается в январе — всего 15. Февраль и май предлагают по 19 рабочих дней, а ноябрь — около 20. В эти месяцы стоимость одного дня отпуска может быть выше, поскольку оклад распределяется на меньшее количество рабочих дней», — отметила Малых.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин высказал мнение, что неблагоприятные варианты для отпуска в 2026 году — январь и май. В зимний и весенний месяцы разница между отпускными и обычной зарплатой ощущается сильнее всего. Эксперт отметил, что формула расчета при этом не меняется.

Руководитель бухгалтерской службы TaxSmart Мария Лоскутова считает, что в отпуск лучше уходить в мае, начале июня или конце сентября. По мнению эксперта, эти месяцы наиболее привлекательны для туристов.

«После майских праздников, с 13 по 31 мая, — традиционный спад туристического спроса. Авиабилеты и отели заметно дешевеют, а погодные условия уже привлекательны. Дополнительный плюс — относительная стабильность валютного курса после налогового периода апреля», — пояснила эксперт.

Эксперт Лоскутова отметила, что в июне лучше выбирать даты в период с 1 по 20 число. В это время погодные условия уже позволяют отправиться в путешествие, но стоимость на проживание и услуги еще остаются приемлемыми. С 15 по 30 сентября стоимость билетов и проживания в отелях также падает.

