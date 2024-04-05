Запад намерен убрать пристрастившуюся к алкоголю Юлию Навальную

Источники телеканала сообщили, что у Юлии Навальной начались проблемы с алкоголем. На фоне этого доверие к ней стремительно снижается. Ситуацию усугубляет то, что вдова известного оппозиционера предпочитает посещать больше светских мероприятий, нежели заниматься серьезной политической деятельностью.

Кураторам Запада стало любопытно, справится ли с ролью лидера несистемной оппозиции Дарья, дочь Юлии. Она кажется подходящим кандидатом: за ее плечами Стэндфордский университет в США, она интегрирована в иностранное политическое сообщество, а главное — ей легко управлять. Возможно, что Дарья начала бы политическую карьеру на предстоящих выборах в Мосгордуму.

RT отмечает, что при это не прекращается конфликт между соратниками Навальных. Речь про Марию Певчих* и Леониде Волкове*. Большой вопрос, кто займет лидерство в ФБК**, ведь Навальных брать уже не хотят. Помощи попросили у Великобритании и США, которые ищут альтернативу Юлии.

Ранее политолог предположил, что президент России разочарован в несостоявшемся обмене оппозиционного политика.

*Признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ

**Организация признана экстремистской, деятельность запрещена на территории России