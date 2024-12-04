С балкона общежития в Кузбассе снова выбросили котят

Пользователи соцсетей рассказали, что в Кузбассе с балкона общежития снова выбросили котят, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Теперь новорожденных, отметила очевидица.

Автор поста опубликовала фото. Женщина написала, что в прошлом году на этом самом месте также обнаружила котенка. Животному было примерно около месяца. Он выжил, но получил увечья. Тогда жительница забрала котенка домой. Она не сомневается, что котенка сбросили с высоты.

«Разбит был нос, отбиты почки. Выжил», — написала женщина.

На месте происшествия также был обнаружен еще один котенок, которого, со слов автора поста, забрала местная жительница.

Женщина призналась, что некоторое время избегала походов вблизи общежития. Картина, которую она увидела теперь, вызвала возмущение и сострадание. На земле лежали новорожденные котята, которых, предположительно, сбросили с балкона.

«Проходимая часть! В центе города! На голову выкидывают только что родившихся пятерых котят. 2-4 этаж, Революции, 11. И это — неоднократно», — сообщила горожанка.

Женщина рассказала, что возле котят стояли две девочки, которые плакали. Она считает подобное поведение недопустимым. Пользователи соцсетей прокомментировали пост. Некоторые отметили, что в общежитии живут неблагополучные граждане. Подозревать в подобном поступке можно каждого второго жильца, уверены горожане.

Ранее сообщалось, что ветеринары рассказали о состоянии выживших собак, которых спасали из загоревшегося после атаки ВСУ приюта под Белгородом.