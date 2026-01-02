С мечом — на вокзал: парижского вандала задержали с клинком от памятника Жанне д'Арк

Во французской столице произошел инцидент с вандализмом в отношении памятника национального значения, сообщило РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

По данным радиостанции, на площади Сент-Огюстен в 8-м округе Парижа неизвестный отломал и похитил часть конной статуи Жанны д'Арк — клинок меча, который она держит в руке.

«Мужчина взобрался на конную статую Жанны д'Арк около 10.00 по местному времени (12.00 мск) после чего отломал клинок меча и покинул с ним место происшествия», — говорится в материале.

Злоумышленник был задержан правоохранительными органами недалеко от вокзала Сен-Лазар на северо-западе города. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о порче и хищении имущества, имеющего общественное значение. В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление мотивов произошедшего.

Пострадавшая статуя, созданная скульптором Полем Дюбуа в конце XIX века, является одним из известных монументов, посвященных героине Столетней войны. Скульптура изображает Жанну д'Арк в доспехах, верхом на коне с поднятым мечом. Первоначально памятник был установлен у парижского Пантеона, однако впоследствии его перенесли на нынешнее место — площадь перед церковью Сент-Огюстен.

Ранее сообщалось, что школьники в касках устроили экстрим на историческом монументе в Нижнем Новгороде.