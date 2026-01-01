Школьники в касках устроили экстрим на историческом монументе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде группа школьников устроила аттракцион на надувных тюбингах по знаменитой Чкаловской лестнице, передает телеграм-канал «112».

Монументальный архитектурный объект был построен в честь победы советских войск в Сталинградской битве и является историческом памятником.

Подростки не только спускались по крутым ступеням лестницы, но и снимали свои заезды на видео. На кадрах видно, что молодые люди были в защитных касках. Из-за высокой скорости и неровной поверхности «ватрушку» периодически заносило и переворачивало.

Чкаловская лестница — знаковая достопримечательность Нижнего Новгорода. Эта монументальная лестница в форме восьмерки, построенная по проекту архитекторов Александра Яковлева, Льва Руднева и Владимира Мунца, соединяет Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую набережные.

Ранее сообщалось, что безобидное катание на «ватрушке» обернулось трагедией для ребенка во Владимирской области.