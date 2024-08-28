В Астраханской области полицейский изнасиловал задержанную

В Астраханской области сотрудник полиции подозревается в изнасиловании задержанной женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 22 августа. В поселке Садовый Приволжского района области поймали местную жительницу, которая искала закладку. Один из полицейских применил к женщине физическую силу и надругался над ней.

По информации astrakhan.aif.ru, после произошедшего сотрудники полиции сказали пострадавшей, что она может уезжать. Женщина вызвала такси и отправилась домой, но утром о случившемся решила рассказать другим сотрудникам полиции. В отделе она написала заявление.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). На данный момент полицейский арестован.

Отмечается, что решается дело о возбуждении третьего уголовного дела. Оно коснется двух коллег подозреваемого. Их могут обвинить в превышении должностных полномочий.

По информации astrakhan.aif.ru, полицейскому, надругавшемуся над астраханкой, 25 лет. В правоохранительных органах он работает недавно.

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