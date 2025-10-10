В Подмосковье на 74 пешеходных переходах появилась проекционная разметка. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели по нацпроекту на участках региональной дорожной сети в 16 округах Подмосковья. Больше всего — в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Например, в Подольске такая разметка появилась на Парковой улице.

Переходы оборудуют проекционной разметкой с 2022 года. За это время работы провели более чем на 320 переходах. До конца года в регионе планируется смонтировать проекционную разметку еще более чем на 80 объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о планах по открытию нового путепровода в Пушкинском округе в ноябре.