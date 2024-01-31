В Госдуме призвали запретить иноагентам организовывать сбор средств в России

Депутат Госдумы Султан Хамзаев вынес на обсуждение инициативу, согласно которой иностранным агентам нельзя будет совершать денежные сборы через российские платформы и в стране в целом, сообщает RT .

Парламентарий направил свою идею на рассмотрение в ФНС. Согласно обращению Хамзаева, сбор средств в РФ нужно запретить физлицам, которые получают финансирование от иностранных источников и были признаны иноагентами. Предлагается запретить им получать деньги из некоммерческих фирм, государственных, благотворительных фондов и многих других организаций.

Особенно новое правило депутат предлагает распространить на политически активных граждан за рубежом, которые состоят в списке иностранных агентов.

«В этой связи прошу вас обратить внимание на данную ситуацию, а также рассмотреть вопрос о возможной блокировке организации сбора денежных средств на деятельность иноагентов через отечественные краудфандинговые онлайн-платформы с граждан России», — обращается депутат к руководителю ФНС.

Как отметил Хамзаев, с начала СВО некоторые граждане уехали за границу, но продолжают вести обогащающую их деятельность в России. При этом беглецы неоднократно были замечены за антироссийскими высказываниями.

Рассмотрит ли ФНС инициативу депутата ГД пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что противник принялся за раскачивание обстановки на Дальнем Востоке.