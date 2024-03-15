«Ъ»: с прилавков магазинов в РФ вскоре пропадут товары брендов Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta

Производители бытовой техники Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta блокируют поставки продукции в российские торговые точки, в том числе через онлайн-магазины, сообщает « КоммерсантЪ ».

Ритейлеры заявляют, что иностранные компании игнорируют параллельный импорт с Россией и заключают контракты с другими странами, в которых есть условие — запретить доставку приобретенной техники в города РФ с целью дальнейшей реализации. В случае нарушения данного пункта, контракт разрывают.

Продавцы не исключают, что в ближайшее время товары брендов Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta исчезнут с прилавков российских торговых точек. После начала СВО многие компании не скрывали, что не заинтересованы в сотрудничестве с РФ. Например, Electrolux сразу покинула отечественный рынок. Теперь производитель добивается запрета продажи товаров россиянам даже через маркетплейсы.

«Однако компания уже к моменту ухода из страны не занимала серьезных позиций на рынке. Например, в основном для себя сегменте кухонной техники бренд проиграл конкуренцию немецкому Bosch»,— управляющий директор департамента «Крупная бытовая техника» «Марвел-Дистрибуции» Дмитрий Левин.

Спикер отметил, что Groupe SEB (бренды Tefal, Braun, Rowenta) также контролирует поставки товаров через параллельный импорт в Россию. Собеседник «Ъ» среди топ-менеджеров крупного российского ритейлера отметил, что россиянам не стоит переживать. Отечественным компаниям самим было невыгодно приобретать зарубежные товары по параллельному импорту. Конечная стоимость техники выходила слишком завышенной.

Ритейлеры уверены, что после полного ухода брендов с рынка РФ на смену им придут новые китайские и турецкие компании.

Ранее политолог Денис Денисов пояснил причины невозможности полной блокировки Москвы в плане импорта.