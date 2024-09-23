В Иркутской области ученик с ножом и молотком атаковал сверстников

В Иркутской области ученик, вооруженный ножом и молотком, атаковал своих сверстников в школе. В результате пострадали три восьмиклассника, сообщил SHOT.

Инцидент произошел около 10:30 во время перемены в учебном заведении поселка Балаганск.

Артем неожиданно ворвался в раздевалку, где его сверстники готовились к уроку физкультуры, и атаковал одного из них молотком, ударив его по затылку. Учитель физкультуры смог остановить юного агрессора. В настоящее время пострадавший находится на допросе в полиции.

В школе №1 в Балаганске отсутствовали рамки металлодетекторов. Днем за порядком следила гардеробщица, а ночью — охранник.

Согласно информации, подросток намеревался осуществить массовое убийство. 13-летний Артем Б. создал канал в Telegram, где делился своими намерениями, называя людей «глупым легкомысленным стадным населением». Семья подростка описывается как благополучная, у него есть пятилетний брат.

Трое восьмиклассников получили ранения: у одного — пробитая голова, у двоих — травмы рук. Благодаря вмешательству учителя травмы оказались незначительными, и медики, оказав помощь, отпустили детей домой.

Ранее сообщалось, что в России школьную администрацию обяжут контролировать случаи буллинга среди учеников.