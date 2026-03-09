Садов нет, но вы держитесь: на Украине планируют принять закон о выходе на работу через четыре месяца после родов

Верховная Рада может кардинально изменить правила отпуска по уходу за ребенком. Комитет по социальной политике и защите прав ветеранов рассмотрел проект нового Трудового кодекса и вынес рекомендацию принять документ за основу. Одной из самых обсуждаемых норм стало предложение сократить декретный отпуск в девять раз, сообщил KP.RU со ссылкой на телеграм-канал «Страна».

Согласно инициативе, женщины смогут находиться дома с ребенком всего четыре месяца после родов, после чего должны будут вернуться к работе. В телеграм-канале «Страна» обратили внимание, что такие планы вызвали недоумение даже с учетом объективных реалий: на Украине остро не хватает детских садов, и оставлять малышей просто не с кем.

Несмотря на критику со стороны профсоюзов и отсутствие необходимой инфраструктуры, парламентарии все же рекомендовали продвигать законопроект. По мнению авторов, новые нормы должны стимулировать ранний выход женщин на рынок труда.

«Отдельно на комитете обсуждали нормы ст. 150 проекта Трудового кодекса касательно отпуска по уходу за ребенком. Проект предусматривает сокращение декретного отпуска с нынешних 3 лет до 4 месяцев», — указывается в тексте документа.

