Впервые после долгого перерыва Россия вновь появится на Венецианской биеннале современного искусства. Проект с поэтичным названием «Дерево уходит корнями в небо» включен в официальный список участников престижнейшего смотра, который соберет представителей 99 стран. Однако возвращение отечественных мастеров на международную арт-сцену вызвало бурную реакцию далеко за пределами выставочных залов.

Как сообщает The Art Newspaper Russia, российский павильон представят около 40 музыкантов, художников, философов и поэтов. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя участие, заметил: политика существует во временных измерениях, тогда как культуры общаются в вечности. Именно эта философская концепция легла в основу отечественного проекта.

Но в вечности готовы общаться не все. Министерство иностранных дел и культуры Украины выступило с резким заявлением, призвав организаторов биеннале пересмотреть решение о допуске России. Дипломаты напомнили, что в феврале 2022 года организаторы выставки осуждали Москву. Теперь в Киеве недоумевают: почему позиция изменилась? В украинских ведомствах считают, что недопуск России к международным культурным площадкам критически важен для сохранения их нейтральности и избегания политизации.

Ирония ситуации в том, что именно требование исключить Россию из культурного процесса само по себе становится актом политизации искусства. Венецианская биеннале, основанная более века назад как территория свободного творчества, вновь оказалась в центре идеологического противостояния. Вопрос теперь не только в том, чьи работы достойны экспозиции, но и в том, имеет ли право культура оставаться вне политики даже тогда, когда политика пытается диктовать ей свои правила.

