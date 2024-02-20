Садовод Соловьева рассказала, как обойти запрет на высадку ипомеи трехцветной

Согласно распоряжению правительства, собственнику садового участка, на котором обнаружат ипомею трехцветную, могут назначить выплатить штраф в размере 5000 рублей или же арестовать на 15 суток. Так поступят с человеком, который нарушил запрет впервые. В остальных случаях наказание будет более суровым. В цветке содержится ядовитое вещество, которое используют для приготовления наркотиков.

Садовод Нина Соловьева рекомендует выбрать один из способов: сажать ипомею, но не трехцветную или же вырастить другие цветы, которые такие же неприхотливые и вьющиеся. Эксперт отметила, что ассортимент ипомеи широкий.

«Что делать? Просто не покупать голубую, потому что производитель не всегда указывает, что она трехцветная. Можно брать белую, красную, синюю», — рассказывает эксперт.

Ипомею можно заменить калистегией, которая также растет, не нуждаясь в особом уходе. Более дорогим вьющимся растениями считаются клематисы.

Эксперт отмечает, что правительство должно запрещать не садоводам высаживать цветы, а производителям предлагать семена для дальнейшей продажи. Садовод считает, что необходимо провести беседы с местным населением, а потом уже взимать штрафы или арестовывать.

Цветы многие любят не только сажать в клумбы, но и ставить в вазы. Экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как сэкономить на покупке букетов.