Салаты из папоротников и пельмени из ржаной муки: в День России в Кемерово отметили еще один праздник

В Кемерово в День России горожане праздновали День города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Для гостей подготовили разнообразные мероприятия: спортивные викторины, мастер-классы, выступления музыкантов и точки фудкорта.

По данным издания, в городе прошли разнообразные выставки. Активным горожанам предложили продемонстрировать свои навыки на фестивале экстремальных видов спорта. Отдельное внимание уделили юным гостям. Для них подготовили зоны для рисования и организовали различные мастер-классы. На главной сцене выступали артисты.

«Мне понравилось, что вся Московская площадь заполнена. Очень много станций, можно было постоять у сцены и посмотреть на громкие яркие выступления, постоять в маленьких народных палатах, лично поговорить с людьми, спросить про историю их народа, спросить про историю из кухню, там были пельмени из ржаной муки, там были салаты из папоротников и есть секретная шортская сладость», — поделилась впечатлением гостья.

По информации издания, городу удалось сделать масштабное шоу, приуроченное одновременно двум праздникам. На площадке «Россия» артисты играли на баяне, звучали народные песни. В качестве декора выбрали русские избушки. Солисты появились на сцене в национальных костюмах. Локацию посвятили культурам разных национальностей, проживающих в одной стране. Зрители танцевали и веселились.

«Еды, фудкорт вообще было очень много в этом году, от каких-то суперкрутейших ресторанов. Милашки в костюмчиках гоняли и всех зазывали в пегимаг. Было в целом удобно, то есть кое-где были столики, но не везде. Ближе к сцене, естественно, была фудкорт-зона, а дальше от сцены просто ларечки-палаточки», — рассказала горожанка.

По данным издания, мероприятие завершилось торжественным салютом. В разных локациях были организованы зоны для фото. Многие горожане обращали внимание на лошадь в костюме сказочного пони, с которой можно было пообщаться и сделать фото на память.

Ранее сообщалось, что в Подольске волонтеры раздали жителям и гостям округа 100 лент в цветах флага России.