В Подольске волонтеры раздали жителям и гостям округа 100 лент в цветах флага России
Акция «Ленточка триколор» прошла в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске в рамках празднования Дня России прошла патриотическая акция «Ленточка триколора». Сегодня жителей поздравил с этим праздником губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках акции волонтеры сельского дома культуры «Молодежный» раздали жителям и гостям округа ленты в цветах российского флага, а также рассказали о значении цветов триколора. В общей сложности участники акции раздали более 100 таких лент.
«Раздача лент в цветах российского флага — это уже традиция. Люди сами подходят за лентами и сразу же их надевают. Это очень радостные моменты», - рассказал один из волонтеров Никита Назаров.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие массовые спортивные мероприятия пройдут в регионе этим летом.