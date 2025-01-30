Губернатор отметил, что украинские власти не предоставляют официальной информации о количестве наемников в рядах ВСУ. Однако местные жители Херсона делятся наблюдениями. Они рассказывают, что слышат иностранную речь среди военных: французскую, польскую и английскую. По данным горожан, наемники специально переодеваются в гражданскую одежду.

«Днем они не очень видны, ночью они начинают проявляться — действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — сказал Сальдо.

Губернатор Сальдо поделился предположением, что иностранных инструкторов и наставников больше, чем обычных военнослужащих ВСУ. Однако, по его мнению, это не имеет значения. Важно, чтобы противник покинул территорию Херсона и мирное население было защищено. Однако в опасности также те жители региона, которые находятся на территории под контролем РФ. Так, Украина отправляет диверсионные группы для уничтожения мирного населения.

«Смысл в том, чтобы как можно больше уменьшить количество людей, проживающих там, и русских, и украинцев, всех, кто там есть. Вот смысл только в этом. Больше никакого смысла военного в этом нет», — считает губернатор Сальдо.

По мнению губернатора, в Херсоне проживает много украинцев, которые поддерживают действия России. Однако им запрещено высказывать свою позицию. Люди понимают, что в России проживает братский народ, а от сотрудничества с НАТО не стоит ждать благополучного будущего.

Ранее глава Херсонской области заявил о попытках украинской армии высадиться на Тендровской косе.