Украинские военные не прекращают своих попыток форсировать Днепр в Херсонской области и зацепиться за другой берег. Об этом сообщил Владимир Сальдо, глава данного региона. Его слова привел ТАСС.

Губернатор заявил, что регулярно фиксируются попытки украинских разведывательно-диверсионных групп пересечь Днепр в районе Тендровской косы. Диверсанты гибнут, но их командование приказывает совершать новые рейды. Это говорит о том, насколько Киеву безразличны судьбы своих солдат.

«Наплевать на людей, наплевать, сколько их погибнет. Главное — показать, что мы где-то там на берегу что-то сделали», — указал он.

Сальдо добавил, что несмотря на небольшую ширину Днепра в этом месте, массовые попытки переправы не предпринимаются, поскольку заранее обречены на неудачу. Это подтверждает, что действия малых групп ВСУ являются демонстративными.

Ранее Сальдо сообщил, что Херсонская область уже полностью интегрировалась в состав РФ. В этом направлении была проделана непрерывная, последовательная и тщательная работа. Россия вложила немалые деньги в развитие региона, и это приблизило его к общему экономическому уровню в стране.