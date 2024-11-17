Сальдо: операция по освобождению Херсона требует много сил и средств

Глава региона также отметил, что военнослужащим России предстоит выполнить большую работу для освобождения Херсона. Армии понадобится достаточное количество ресурсов, как людей, так и техники. Называть точные сроки возвращения населенного пункта в состав РФ Владимир Сальдо не решился. Он отметил, что на подобные вопросы могут отвечать люди, имеющие отношение к военной сфере. Однако призвал соотечественников быть реалистами. Быстро этот процесс происходить не будет.

«Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем», — сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ подвергают мирный город постоянным обстрелам. Страдает также весь регион, который находится под контролем России. Источник РИА Новости сообщил, что за сутки противник нанес по населенным пунктам области 57 артиллерийских ударов. Известно об одном погибшем и одном раненом.

Ранее сообщалось, что четыре безэкипажных катера противника направлялись в сторону Крымского полуострова в ночь на 17 ноября, но были ликвидированы силами ПВО.