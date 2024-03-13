Сальдо сообщил о «дерзком» рейде военных РФ на правобережье Херсонщины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на странице в интернет-мессенджере сообщил о рейде штурмовой группы бойцов группировки войск «Днепр», который назвал «дерзким».

Бойцы провели рейд на правый берег реки в ночь на 13 марта. Военные РФ действовали неожиданно, что и дало им главное преимущество. К операции готовились ответственно. У основания Антоновского моста с плавсредств высадились десантники, морские пехотинцы и добровольцы.

Военные РФ уничтожили станцию РЭБ и пункт управления БПЛА. Предварительно вычислили и атаковали пункты наблюдения, связи и временного сосредоточения живой силы. Противнику удалось нанести урон в количестве 30 военных ВСУ. Самое главное, что среди российских бойцов нет безвозвратных потерь.

Губернатор Сальдо напомнил события Великой Отечественной войны и провел параллель с тем, как в настоящее время развивается ситуация в Херсонской области. Спикер уверен, что регион будет полностью освобожден от киевского режима.

«Отмечу, что десант высадился на том же самом месте, где в 1944 году солдаты Маргелова захватили первый плацдарм на правом берегу Днепра, ставший ключом ко взлому фашистской обороны. Так наши доблестные воины напомнили захватчикам о том, что победа будет за нами, как и 80 лет назад», — написал губернатор Владимир Сальдо.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 13 марта над регионами России перехватили и уничтожили 58 беспилотников.